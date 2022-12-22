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Пробки в Москве четвертый вечер подряд достигают девяти баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Загруженность автомобильных дорог в Москве вечером 22 декабря достигла 9 из 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Пробки» по состоянию на 17:40.

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Транспорт стоит почти по всему Садовому кольцу, бульварам и части Третьего транспортного кольца. Медленное движение наблюдается на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных. Пробки также сформировались и на проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Загородном шоссе.

Затруднено движение транспорта на юго-западе и юго-востоке МКАД, как по внешней, так и по внутренней стороне.

Как следует из интерактивной карты, движение транспорта осложнено мокрым снегом и дождем. На проезжей части дорог сформировалась гололедица.

Из-за погодных условий пробки в 9–10 баллов формируются в столице уже четвертый день подряд.

Накануне длина пробок в Москве вечером достигла 220 км. В качестве причин в дептрансе назвали гололедицу.

Ранее, 13 декабря, сообщилось, что предновогодние пробки в Москве достигнут пика 22–28 декабря. Это связано с тем, что москвичи и гости столицы будут чаще ездить в центр города и в районы, где расположены крупные торговые комплексы.

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