Закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти в 2023 году. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В разговоре с ТАСС он пояснил, что эта инициатива может быть реализована только при изменениях в законодательстве, а соответствующие изменения могут произойти в течение следующего года.

Картаполов отметил, что комитет Госдумы по обороне готов к этой работе.

Днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил (ВС) РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Кроме того, предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев оценил данное предложение. Он заявил, что призывник в 21 год уже созревший человек, кроме того, подобное было в Советском Союзе, когда призывали в 21 год и служили по три года.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.

3 ноября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что увеличение срока службы в армии в два раза повысит качество подготовки военнослужащих. Он не исключил, что соответствующая инициатива может быть вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что увеличение срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается, это прерогатива Минобороны РФ.