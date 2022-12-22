В Москве двое детей и женщина пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

В Москве произошло ДТП с автобусом и маршруткой, в результате которого пострадали женщина и двое детей. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

«По предварительным данным, водитель маршрутного транспортного средства «Газель Некст» совершил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом «МАЗ», — указано в сообщении.

Как указано в пресс-релизе, женщина и двое детей, которые находились в «Газели», пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что авария произошла на Ярославском шоссе в районе дома 67 около 14:40 мск. По факту происшествия проводится административное расследование, детали ДТП уточняются.

За день до этого, 21 декабря, в Липецкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Setra рейса Липецк – Москва, двух легковых автомобилей, а также крана-манипулятора «КамАЗ». Известно, что в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали.