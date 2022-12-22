Байден выпустил 20-секундный клип о нем и Зеленском в замедленной съемке

Байден выпустил 20-секундный клип о нем и Зеленском в замедленной съемке

2022-12-22 17:21:37

2022-12-22 17:21:37

2022-12-22 17:21:37

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