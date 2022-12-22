В Москве произошел сбой навигационных сервисов

В центре Москвы происходит сбой в работе навигационных сервисов «Яндекса» и Google — в этом 22 декабря убедились попытавшиеся воспользоваться ими корреспонденты «Известий».

Например, при попытке вызвать такси к метро «Павелецкая» «Яндекс.Такси» определяет, что пассажир ожидает его в районе Цветного бульвара и т. п.

Это похоже на спуфинг GPS, то есть подмены сигнала спутниковых навигационных систем с помощью специального оборудования установленного на земле, его цель — выдача фальшивых координат при использовании навигаторов, рассказал «Известиям» источник, знакомый с использованием подобных технологий. Но определить, с чем связаны навигационные сбои в Москве, невозможно: речь может идти как о действиях госструктур, так и о радиохулиганстве, отмечает он.

Проблемы с использованием в столице спутниковой навигации возникали и раньше — например, несколько лет назад автолюбители, проезжавшие в районе Кремля, видели на навигаторах, что находятся в районе московских аэропортов. Участники рынка предполагали, что сбои связаны с работой систем, блокирующих полеты беспилотных летательных аппаратов на определенных территориях.

Системы управления дронов запрограммированы так, что они не могут летать над определенными территориями, в частности, над аэропортами — если с помощью ложного сигнала спутниковой навигационной системы «убедить» летательный аппарат, что он находится именно на этой территории, пользоваться им будет невозможно, объясняли они.

В этом году, 9 ноября, у «Яндекса» произошел крупный сбой в работе сервиса «Яндекс Go». Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобили и оплатить поездку. В приложении появлялась надпись «Неизвестная ошибка».