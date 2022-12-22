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В Херсонской области при подрыве машины погиб глава поселка Любимовка

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Фото: соцсети
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Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в экстренных службах региона.

Прорывное положение: российские войска освободили поселок Курдюмовка в ДНР
В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, 12 декабря, был подорван автомобиль вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Как рассказал министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, чиновник получил ранения.

Сообщалось, что сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц области в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что покушение на Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой

21 декабря сообщалось, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны шесть человек.

В начале декабря на заместителя главы администрации Мелитополя Запорожской области Николая Волыка было совершено покушение. По данным «Известий», во дворе дома, где он живет, сработало взрывное устройство. Взрывчатка была закреплена на фонарном столбе. В результате никто не пострадал.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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