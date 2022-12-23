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В правительстве Москвы рассказали о разработке гибридного квадроцикла

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Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Специалистами НТЦ «Приводная техника» из особой экономической зоны Москвы совместно со специалистами МГТУ имени Баумана разработан квадроцикл с гибридной силовой установкой. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Специалисты предприятия и МГТУ имени Баумана разработали гибридный квадроцикл на базе уже существующей бензиновой модели. Пока это выставочный образец, однако в дальнейшем компания планирует наладить выпуск новой модификации. Мощности научно-технического центра позволяют производить до 30 тысяч электроприводов для транспорта в год. Из них до пяти тысяч — именно для мотовездеходной техники», — рассказал Овчинский.

Транспортное средство оборудовано шестью колесами. Привод на две оси от ДВС, третьей — от электрического двигателя. В НТЦ «Приводная механика» подчеркнули, что команде разработчиков удалось за короткий срок синхронизировать работу ДВС и электромотора, а также достичь высоких показателей проходимости. По словам конструкторов, аппарат подойдет как для экстренных служб, поскольку может преодолевать бездорожье, так и для туристических поездок — электропривод обеспечивает бесшумный и плавный ход.

«Компания из ОЭЗ „Технополис Москва“ создает инновационную продукцию в области промышленной автоматизации и приводной техники, опираясь на собственную научную и производственную базу. Одно из перспективных направлений ее работы — это электроприводы. Продукция научно-технического центра не уступает в качестве зарубежным аналогам», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

НТЦ «Приводная техника» стала участником кластера электромобилестроения, который был создан в этом году. В ее состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций.

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