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Курс доллара упал ниже 70 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Доллар упал ниже 70 рублей. Это 22 декабря следует из данных Московской биржи.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 17:00 мск падал на 1,2 рубля, до 69,8 рубля, евро — на 1,33 рубля, до 74,27 рубля.

Рубль укрепил свои позиции после достижения апрельских минимумов ранее в этот же день.

Ранее, 22 декабря, курс евро на Мосбирже превысил 77 рублей впервые с 27 апреля, а курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля.

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев в беседе с «Известиями» отмечал, что основным триггером ослабления рубля могло стало падение цены на нефть.

Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов в разговоре с «Известиями» указал, что если взвешено подойти к вопросу приобретения валюты, то лучше стоит дождаться окончания декабря, после чего принимать решение.

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