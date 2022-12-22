Основатель группы «Дело» рассказал о корпоративном демографическом проекте

Группа компаний «Дело» в рамках запущенной в этом году корпоративной программы поддержки многодетных семей помогает сотрудникам оформлять положенные им льготы, рассказал председатель совета директоров ГК Сергей Шишкарёв.

«На третьего ребенка и следующего мы платим по миллиону рублей. Дополнительно выплачиваем компенсации для посещения частного детского сада, [также доступны] различные виды страхования. И вторая часть этой работы — мы являемся, по сути, социальным агентом государства. Потому что многие люди, многие семьи даже не знают всего количества льгот и как их оформить», — сказал он в интервью «России 24».

Получить льготы семьям сотрудников помогают социальные менеджеры, работающие на каждом предприятии группы, подчеркнул Шишкарёв, который был инициатором запуска демографического проекта в компании в июне этого года.

Первым предприятием ГК, где программа была внедрена, стал крупнейший в стране контейнерный оператор «ТрансКонтейнер». Демографический проект включает комплекс мер повышения качества жизни семей работников, включая дополнительные выплаты по больничному в период беременности и при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, а также расширенную программу ДМС.

Программа соответствует целям национального проекта «Демография» и направлена на поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации в России.