Житель Алтая ожидает суда за смертельное ДТП и мошенничество

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении главы фермерского хозяйства. Мужчину обвиняют в смертельном ДТП и мошенничестве с получением гранта, сообщает СУ СКР по республике.

Смертельное ДТП произошло 23 июля 2022 года в Улаганском районе. На грунтовой дороге между селом Акташ и смотровой площадкой Акташского ретранслятора опрокинулся квадроцикл, которым управлял 37-летний обвиняемый. В результате погибла его 34-летняя пассажирка.

Кроме того, весной 2015 года глава фермерского хозяйства похитил 790 тыс. рублей, выделенных в виде гранта на развитие семейной фермы. Следствие полагает, что мужчина направил на конкурс поддельные документы, а после получения денег ежеквартально сдавал в минсельхоз недостоверные отчеты о расходовании средств.

Как отмечает altapress.ru, обвиняемый добровольно возместил ущерб. Свою вину в преступлениях он признал частично.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» завершено. Материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения.