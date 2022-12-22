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В Башкирии чиновница назвала ужасом присутствие детей-инвалидов в ансамбле

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Фото: rcntrb.com
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В Стерлитамаке (Башкортостан) ведущий специалист Республиканского центра народного творчества Наталья Кондакова оказалась недовольна присутствием детей-инвалидов в вокальном ансамбле, назвав это ужасом. Информация с заявлением чиновницы распространилась в социальных сетях, после на эту ситуацию обратили внимание СМИ.

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Вокальный коллектив «Планета детей», в котором выступают в том числе и слабослышащие дети, получил звание образцового в 2009 году и онлайн-концертом подтверждал свой статус. В комиссии присутствовала Кондакова.

В ответ на просьбу поддержать коллектив Кондакова ответила в мессенджере: «Ужас! Зачем таких берете?» — и призвала ансамбль заниматься вокалом для удовольствия, но без звания.

В правительстве Башкирии рассказали, что с чиновницей провели беседу и объявили ей выговор, пишет «Газета.Ru».

В июле прошлого года в Санкт-Петербурге в одном из дворов Красносельского района женщина пыталась прогнать детей с особенностями, возмутившись тем, что они гуляют на той же детской площадке, что и ее внучка. Петербурженка заявила, что дети-инвалиды «пугают» других детей, поэтому им не стоит гулять вместе с ними.

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