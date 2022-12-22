Глава Генштаба Герасимов: ракетные удары ВС РФ парализовали работу украинского ВПК

Российские удары по критически важным объектам Украины существенно снизили боевой потенциал националистов и парализовали работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств 22 декабря заявил начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, российские высокоточные ракеты поразили в ходе спецоперации более 1,3 тыс. критически важных объектов.

«Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», — цитирует генерала «Газета.Ru»

Он добавил, что с начала спецоперации российские ударные беспилотники вскрыли около 8 тыс. и уничтожили более 600 украинских объектов.

21 декабря сообщалось об уничтожении нефтехранилища в районе Андреевки в Харьковской области. Оно использовалось для снабжения топливом украинской военной техники.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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