Пушилин назвал фарсом визит Зеленского в США

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон фарсом. Мнением он поделился с журналистами в четверг, 22 декабря.

«Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но, по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано», — сказал Пушилин, рассуждая о целях визита Зеленского и поставках оружия на Украину, уже осуществленных и только готовящихся.

Он напомнил, что перед началом специальной военной операции (СВО) уже происходило что-то подобное.

«Ровно это мы видели перед началом СВО, когда западные страны пытались легализовать множество уже поставленного на Украину вооружения и боеприпасов», — отметил он.

Ранее в этот же день издание Junge Welt указало на то, что встреча президента США Джо Байдена и Зеленского способствует обострению и затягиванию конфликта, игнорируя любые мирные решения. Там отметили, что глава Белого дома, которого даже экс-президент Барак Обама называл Мистер Украина, использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».