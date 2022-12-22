Курортный сбор на Ставрополье вырастет в два раза

В Ставропольском крае с 1 января 2023 года в два раза вырастет размер курортного сбора. Таким образом, туристам придется платить не 50 рублей, а 100 рублей.

Изменения в соответствующий региональный закон внесли на заседании местного парламента. Срок проведения эксперимента по взиманию сбора продлен до 31 декабря 2024 года.

Сбор придется оплатить во время заселения в отель или в санаторий. В случае досрочного завершения отдыха часть денег будет возвращена.

NewsTracker пишет, что на увеличение размера курортного сбора согласились несколько городов, принимающих участие в эксперименте. В этом году было собрано с туристов 287 млн рублей. Теперь же эта сумма должна увеличиться до 530 млн рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что регионы Северо-Кавказского федерального округа и Республика Адыгея приняли единые стандарты кавказского гостеприимства. Инициатива реализуется в рамках проекта «Кавказ Gran Turismo». Главы региональных министерств туризма подписали соответствующие документы.