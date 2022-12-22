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Тверской суд продлил арест экс-директору Собчак по делу о вымогательстве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Тверской суд Москвы продлил арест бывшему коммерческому директору телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову до 24 марта. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Срок содержания под стражей также был продлен экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, которые проходят с Сухановым по одному делу.

Защита фигурантов просила избрать более мягкую меру пресечения в виде залога или домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

В свою очередь следователь Алексей Маврицын отметил, что по делу нужно провести две лингвистические экспертизы, собрать характеризующие характеристики и допросить обвиняемых.

«Учесть, что в настоящее время не изобличены все участники преступления. Причастность обвиняемых подтверждается очными ставками, имуществом изъятом у фигурантов на котором были переписки», — сказал он.

21 ноября Московский городской суд признал законным арест Суханова и Романовского, которых арестовали 24 октября. Бигаев был арестован 7 ноября.

По версии следствия, они вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет». Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Суханов заявлял, что готов принести извинения потерпевшей стороне и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждал, что 11 млн рублей не вымогал. Романовский же заявил, что никаких финансовых переговоров с Чемезовым он не проводил, «никаких денег не обсуждал».

На фоне произошедшего инцидента Собчак 17 ноября в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха». Она отметила, что искренне сожалеет о том, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову. Позже Собччак заявила, что уволила Суханова еще 2 ноября.

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