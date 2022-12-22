Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского способствует обострению и затягиванию конфликта, игнорируя любые мирные решения. Об этом 22 декабря пишет немецкое издание Junge Welt.

«Глава Белого дома Джо Байден, которого даже президент Барак Обама называл «Мистер Украина», использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия», — указывается в материале.

Отмечается, что из-за скорой смены состава палаты представителей, где большинство перейдет республиканцам, Байдену будет сложнее помогать Украине. Однако до сих пор, говорится в статье, Вашингтон слепо уверен в своей правоте.

Накануне конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

В этот же день лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Еще в августе президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. Он указал на то, что Западу нужны конфликты для удержания гегемонии, поэтому они и зацепились за Украину, «закрыв глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса». По этой же причине Запад продолжает накачивать Киев вооружением для затягивания конфликта, отметил президент.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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