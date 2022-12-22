Путин своим указом удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе предпринимателя Рубена Варданяна из российского гражданства. Соответствующий документ размещен 22 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: <…> Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении», — говорится в указе.

В ноябре президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян назначил Варданяна главой правительства.

До этого, 1 сентября, Варданян заявил, что хочет выйти из российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Предприниматель отметил, что такое решение далось ему непросто, а также оно накладывает большие риски, однако, как считает бизнесмен, «так правильно».

Своим переездом, разъяснил Варданян, он хочет поддержать местных жителей. Кроме того, предприниматель поблагодарил российских миротворцев, участвовавших в разрешении конфликта в 2020 году.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Спустя два месяца Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, однако обстановка на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной.