Депутаты гордумы Томска приняли бюджет на 2023 год

В Томске утвердили проект бюджета на 2023 год. Главный финансовый документ города был принят депутатами на заседании гордумы в четверг, 22 декабря, сообщает РИА «Томск».

«Проект бюджета на 2023–2025 годы направлен на реализацию нацпроектов. <…> Он сохраняет социальную направленность. Бюджет предлагается принять с предельным дефицитом», — заявила на заседании и.о. заммэра — начальника департамента финансов города Анна Мальсагова.

Доходная часть бюджета по итогам работы согласительной комиссии составила 20,15 млрд рублей, расходная — 21,05 млрд рублей, дефицит — 891,9 млн рублей. Принятие бюджета поддержали 29 депутатов, против выступил один депутат.

По данным РИА «Томск», изначально проект главного финансового документа был внесен на рассмотрение в думу с доходами в 19,134 млрд рублей, расходами — в 19,624 млрд рублей и непредельным дефицитом в 490 млн рублей.

В начале октября «Известия» изучили проект бюджета России на трехлетку. Поступления дивидендов в госбюджет в 2023 году сократятся на 305,9 млрд рублей. При этом уже в 2024-м их планируется увеличить на 301,2 млрд рублей.