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Geely представит в России новую версию кроссовера Tugella

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Фото: Geely
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Китайская компания Geely сертифицировала для российского рынка модификацию кроссовера Tugella с передним приводом и новым двигателем. Об этом 22 декабря рассказал портал Quto.

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Китайская компания Geely получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новые версии обновленного кроссовера Tugella. Судя по документу, в ближайшее время на отечественном рынке появятся переднеприводной модификации автомобили с новым двухлитровым двигателем. Портал отметил, что новые версии для россиян будут собраны на китайских заводах компании.

По сведениям портала, моторная гамма модели будет расширена за счет бензинового двухлитрового двигателя, который развивает мощность 199 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Мотор будет работать в связке с восьмиступенчатым «автоматом».

Новая версия модели будет оснащена цифровой панелью приборов, 12,3-дюймовым экраном медиасистемы, двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом в салон, а также запуском двигателя с кнопки. Помимо этого у автомобиля будет электропривод крышки багажника, система ABS, передние подушки безопасности. Так как новая версия машины предназначена для эксплуатации в России, то у автомобиля будет подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоочистителя.

Топовые модификации дополнительно будут оборудованы адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, передними и задними датчиками парковки, системой мониторинга усталости водителя и автоматическим управлением дальним светом.

5 декабря стало известно, что Geely представила в России новую комплектацию Link для своего кроссовера Coolray. Новая версия машины ориентирована на молодую аудиторию. Благодаря продвинутому софту владельцы Geely Coolray Link смогут дистанционно получать информацию о бортовых показателях автомобиля, контролировать состояние ряда его систем, а также следить за местонахождением машины. Специальное мобильное приложение G-Link позволит владельцу при помощи смартфона в режиме онлайн запускать и заглушать двигатель, настраивать систему автозапуска по времени, прогревать салон зимой или охлаждать его летом. Рекомендуемая розничная цена новой версии — от 2 073 990 рублей.

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