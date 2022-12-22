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Путин дал кабмину право выдавать разрешение на сделки с находящимися под контрсанкциями

Путин разрешил кабмину выдавать временные разрешения на сделки с лицами, находящимися под контрсанкциями РФ
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Фото: РИА Новости/Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин дал правительству право на выдачу временных разрешений на сделки с лицами, находящимися под контрсанкциями России. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 22 декабря на официальном интернет-портале правовых документов.

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Документом вносится изменения в указ президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2022 года.

В середине сентября Минфин предложил установить параметры контроля за исполнением контрсанкционных мер РФ, принятых в мае. Министерство вынесло на обсуждение несколько законопроектов. Согласно одному из них, контроль за соблюдением контрсанкций возлагается на Федеральную налоговую службу (ФНС), Федеральную таможенную службу (ФТС) и Центробанк РФ.

Другим законопроектом вводятся штрафы за нарушение соответствующего законодательства.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ специальной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Были приняты меры экономического и финансового характера.

Также ряд государств ограничили выдачу виз россиянам, после чего в апреле Россия приняла ответные меры.

В мае Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых государств.

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