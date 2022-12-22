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Самое большое число украинцев после начала спецоперации мигрировало в Россию

Statista: в Россию мигрировало самое большое число украинцев с начала спецоперации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самое большое число украинцев мигрировало после начала спецоперации в Россию — почти 2,9 млн человек, что больше, чем в Польшу и ФРГ, следует из данных немецкого статистического агрегатора Statista.

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Аналитики опубликовали данные по числу беженцев с Украины, зарегистрированных в Европе и Азии. Информация собиралась с февраля по 13 декабря. Больше всего украинцев за этот период выехали в Россию.

«Почти 2,9 млн беженцев с Украины <...> были зарегистрированы в России по состоянию на 3 октября 2022-го. <...> более 1,5 млн бежали в Польшу по состоянию на 6 декабря 2022 года», — говорится в сообщении на сайте агрегатора.

В ФРГ по состоянию на 22 ноября было чуть больше 1 млн беженцев, в Чехии — 467 тыс. по данным на 6 декабря.

Вместе с тем 19 декабря источник ТАСС в силовых структурах приводил данные, согласно которым с февраля свыше 5 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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