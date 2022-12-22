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В Подмосковье бытовки загорелись на мусороперерабатывающем полигоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Строительные жилые бытовки загорелись на мусороперерабатывающем полигоне в деревне Горки Московской области. Об этом в пресс-службе МЧС сообщили в четверг, 22 декабря.

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Возгорание произошло по адресу: Каширское шоссе, дом 32. Спасатели получили сообщение о пожаре, площадь которого составила около 200 кв. м.

«Загорелись бытовки. Угрозы распространения огня нет, точной информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе ведомства телеканалу «360».

Ранг пожара уточняется, создается группа пожаротушения.

Ранее, 20 ноября, пожар произошел на двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия на площади 700 кв. м. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются следствием как одни из основных причин пожара.

Известно, что специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе.

13 декабря владелица сгоревшего дотла цветочного склада на Комсомольской площади Анна Мечелю рассказала об исчезновении сейфа с 11 млн рублей. Кроме денег, в сейфе находилась документация компании, однако владелица не помнит, какая именно, сообщается на сайте aif.ru.

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