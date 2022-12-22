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Большинство республиканцев не присутствовали на выступлении Зеленского

The Hill: лишь 86 из 213 республиканцев присутствовали на выступлении Зеленского перед конгрессом США
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Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
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Лишь 86 из 213 республиканцев из палаты представителей конгресса США присутствовали на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в среду, 21 декабря. Об этом сообщила 22 декабря газета The Hill.

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«Республиканцы неоднозначно отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к совместному заседанию конгресса. ‹...› Только 86 из 213 республиканцев в палате представителей присутствовали на выступлении Зеленского», — пишет издание.

Отмечается, что часть из них не присутствовала на выступлении Зеленского из-за погодных условий, а другие аргументировали это тем, что имеют возможность голосовать в случае необходимости через других республиканцев по доверенности, поэтому быть там физически им необязательно.

Издание также указало, что конгрессмен от штата Техас Чип Рой сказал, что речь Зеленского была «скорее театром, который был организован нынешним уходящим демократическим руководством», чтобы попытаться поддержать веру в то, что $47 млрд должны быть одобрены для помощи Украине.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский же заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой и выразил надежду, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн. В своей речи перед конгрессом он призвал усилить санкционное давление на РФ и намекнул на расширение ассортимента орудий.

Тогда конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит. Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти также заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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