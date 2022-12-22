Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом днем 22 декабря свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, сирена звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в этот день в ряде регионов Украины уже объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о маневрах российской стратегической авиации и взрывах в Краматорске в ДНР.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Ранее, 19 декабря, в компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате атаки беспилотниками зафиксировано несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Там отметили, что после этого в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация.

До этого, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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