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В Литве одобрили запрет на оружие проживающим в стране россиянам и белорусам

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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С 1 апреля 2023 года живущим в Литве гражданам России и Белоруссии запрещается владеть оружием и боеприпасами. Соответствующие поправки к закону о контроле оружия и боеприпасов одобрил 22 декабря сейм (парламент) страны.

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«В законе регламентируется запрет приобретать и иметь оружие, приспособления к нему, боеприпасы и их части гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, не имеющим гражданства Литвы», — отмечено на сайте правительства.

За поправки проголосовали 112 депутатов сейма, 13 парламентариев воздержались и один был против. До того как закон вступит в силу, россияне и белорусы, владеющие оружием по лицензии, должны будут перепродать их другим лицам. В противном случае после 1 апреля 2023 года боеприпасы будут изъяты.

По данным комитета сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейчас в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, которые имеют разрешение на хранение или ношение оружия.

Ранее в четверг еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс признал, что Евросоюз (ЕС) практически исчерпал возможности для расширения санкций против России. Он отметил, что в девятом пакете санкций против РФ достаточно много написано, но это «лишь уточнение деталей». По его словам, важнейшие санкции уже приняты.

До этого, 16 декабря, глава ведомства Юргита Шюгждинене сообщила, что министерство образования Литвы планирует в течение ближайших пяти лет вдвое уменьшить выбор школьниками русского языка как иностранного. Для этого, по словам министра, необходимо предоставлять учащимся выбор из нескольких языков, которыми могут стать польский, латышский или испанский.

Власти Литвы продолжают «отказ» от России из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Так, 13 сентября стало известно, что власти страны приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в Литве профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр.

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