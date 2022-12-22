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Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться в части Марьинки

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются закрепиться в подконтрольной им части Марьинки
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются закрепиться на окраинах Марьинки, находящейся в километре от Петровского района Донецка, но поселок будет освобожден уже в ближайшее время. Об этом 22 декабря заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Подразделения в Марьинке продвигаются, там уже идет борьба за освобождение оставшейся части города. Но противник сопротивляется, пытается уцепиться за каждую постройку», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Пушилина, националисты получили соответствующий приказ. Противник с потерями не считается и присылает новые резервы, указал он.

Пушилин добавил, что для российской армии важны каждые 50–100 м, на которые продвигаются подразделения. Он выразил уверенность, что Марьинка скоро будет освобождена и военнослужащие РФ выйдут на Красногоровку.

В настоящее время в Марьинке расположены значительные позиции украинских сил, откуда ВСУ регулярно обстреливают Донецк из артиллерии.

Ранее, 19 декабря, российские военнослужащие из группы «Викинг» обнаружили и ликвидировали опорный пункт иностранных наемников под Марьинкой. Атака вызвала серьезный пожар вследствие возгорания боекомплекта или горюче-смазочных материалов.

В тот же день Пушилин сообщил о начале зачистки центра Марьинки от боевиков ВСУ. Он также заявил об уничтожении части позиций националистов, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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