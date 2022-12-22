Три шахты в ДНР обесточены в результате обстрелов ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточены три шахты. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает минугля республики.

«Без напряжения остались шахта имени Скочинского, шахта «Лидиевка» и шахта имени Абакумова, входящие в состав ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в Telegram-канале министерства.

По предварительным данным, на шахте имени Скочинского находились 104 человека, на шахте «Лидиевка» — три.

Ранее в этот день ВСУ два раза обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) Петровский район Донецка. В 13:53 было выпущено 10 ракет, а за несколько часов до этого ВСУ выпустили восемь ракет.

В тот же день сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка один из снарядов попал в стену торгового центра «Галактика». Кроме того, повреждения получили автомобили, находившиеся на стоянке.

Накануне ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, погибли два человека. Кроме того, повреждения получили здания и автомобили.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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