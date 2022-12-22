Великобритания на 66% увеличит расходы на размещение беженцев

В 2023 году Великобритания потратит £3,5 млрд ($4,2 млрд) на размещение беженцев. Об этом 21 декабря сообщила The Times глава МВД Суэлла Браверман.

В текущем году на эти цели выделялось £2,1 млрд ($2,5 млрд). Рост расходов составит 66%.

Предполагается, что £2,3 млрд ($2,8 млрд) будет потрачено на то, чтобы разместить мигрантов в гостиницах. Еще £400 млн ($485 млн) выделят на размещение прибывших в страну на списанных круизных лайнерах и бывших военных базах.

«Мы хотим положить конец использованию отелей как можно быстрее, потому что это несет в себе недопустимую стоимость для налогоплательщиков — свыше £5 млн ($6 млн) в день лишь на отели», — заявила Браверман.

На данный момент общее число просителей убежища в Великобритании составляет 117 тыс. человек. Их число увеличилось с сентября, когда оно составляло 100 тыс. человек, отмечает «Газета.Ru».

19 декабря Верховный суд Великобритании одобрил план по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Первый депортационный рейс должен был вылететь 14 июня, но его отменили в последний момент из-за соответствующего срочного решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее, 14 декабря, в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находились мигранты. 43 из них удалось спасти, еще четверо погибли.

12 декабря британский премьер-министр Риши Сунак представил план по пресечению нелегальной миграции в Соединенное Королевство в 2023 году. По словам Сунака, новая стратегия состоит из пяти пунктов. В частности, нелегалов лишат возможности оспорить решение о депортации и будет усилен контроль над Ла-Маншем.

В октябре министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.