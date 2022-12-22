Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФИФА отобрала у России 2,69 очка в рейтинге за победу над Киргизией
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Спорт
Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Мир
Польша развернула ПВО на границе во избежание повторного падения ракет
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Мир
Переводчик Зеленского попросила у США денег «на преступления» Киева
Общество
Путин удовлетворил заявление бизнесмена Варданяна о выходе из гражданства РФ
Армия
Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Спорт
Мужчинам разрешили участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Армия
Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС России в зоне спецоперации

Великобритания на 66% увеличит расходы на размещение беженцев

0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году Великобритания потратит £3,5 млрд ($4,2 млрд) на размещение беженцев. Об этом 21 декабря сообщила The Times глава МВД Суэлла Браверман.

Остров невезения: новый британский премьер хочет выселить нелегальных мигрантов в Руанду
Ранее с такой инициативой выступал Борис Джонсон

В текущем году на эти цели выделялось £2,1 млрд ($2,5 млрд). Рост расходов составит 66%.

Предполагается, что £2,3 млрд ($2,8 млрд) будет потрачено на то, чтобы разместить мигрантов в гостиницах. Еще £400 млн ($485 млн) выделят на размещение прибывших в страну на списанных круизных лайнерах и бывших военных базах.

«Мы хотим положить конец использованию отелей как можно быстрее, потому что это несет в себе недопустимую стоимость для налогоплательщиков — свыше £5 млн ($6 млн) в день лишь на отели», — заявила Браверман.

На данный момент общее число просителей убежища в Великобритании составляет 117 тыс. человек. Их число увеличилось с сентября, когда оно составляло 100 тыс. человек, отмечает «Газета.Ru».

19 декабря Верховный суд Великобритании одобрил план по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Первый депортационный рейс должен был вылететь 14 июня, но его отменили в последний момент из-за соответствующего срочного решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее, 14 декабря, в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находились мигранты. 43 из них удалось спасти, еще четверо погибли.

12 декабря британский премьер-министр Риши Сунак представил план по пресечению нелегальной миграции в Соединенное Королевство в 2023 году. По словам Сунака, новая стратегия состоит из пяти пунктов. В частности, нелегалов лишат возможности оспорить решение о депортации и будет усилен контроль над Ла-Маншем.

В октябре министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022