Twitter заблокировал страницу австрийского политика из-за критики мигрантов

Администрация Twitter навсегда заблокировала страницу главы венского отделения правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Доминика Неппа из-за критики нелегальных мигрантов. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила австрийская газета Presse.

Как уточняется, Непп в последние недели опубликовал несколько радикальных постов. Причиной блокировки его страницы стала запись от 15 декабря, где он заявил, что жители соседней с Веной федеральной земли Нижняя Австрия больше не будут обслуживать в столичных лечебницах из-за большого количества «нелегалов с ножами из Сирии и Афганистана».

Соцсеть сочла запись «распространением ненависти» и заблокировала страницу политика.

«Это нарушение правил было выявлено с помощью жалоб, которые были поданы в отношении его поведения», — говорится в заявлении Twitter.

Также ему запрещено создавать новые аккаунты в этой соцсети.

«С точки зрения демократической политики сомнительно блокировать учетную запись политика», — отметил политический советник Хеймо Лепушиц.

По его мнению, свобода мнения, которую декларировал владелец Twitter Илон Маск, «еще не достигла Австрии».

20 декабря завершилось голосование Маска, в котором он просил пользователей самим решить, оставаться ли ему на посту главы компании. Всего проголосовали 17,5 млн человек. За то, чтобы Маск прекратил возглавлять соцсеть, выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

На следующий день бизнесмен пообещал сделать так, чтобы голосовать в опросах об изменении политики соцсети могли только пользователи, у которых есть подписка Twitter Blue.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.