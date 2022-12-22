Россияне рассказали о подготовке к празднованию Нового года

На поиск подарков к Новому году у россиян обычно уходит около недели, а украшение дома занимает в среднем несколько часов. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного онлайн-сервисом доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» и исследовательским агентством «Русопрос». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Как отмечается в тексте, на поиск и покупку подарков большинство россиян (63%) тратят не более недели, а около 20% укладываются всего в один день. Почти столько же опрошенных тратят месяц и даже больше. При этом планировать покупки заранее обычно свойственно именно женщинам — в 22% случаев на подготовку подарков у них уходит около месяца. У мужчин такая привычка встречается в два раза реже.

Для того чтобы подобрать праздничный наряд для новогодней ночи, россиянам требуется в среднем неделя. При этом 20% респондентов выделяют на подготовку один день или меньше. Некоторые тратят на это около месяца, причем женщин среди них в два раза больше, чем мужчин. В ходе опроса аналитики также выявили интересный тренд: чем старше респонденты, тем они менее склонны заниматься своим праздничным образом. Так, особой популярностью традиция наряжаться на праздник пользуется среди молодежи 18–29 лет (90%). Нашлись и те, кто вовсе откажется от особого наряда: среди них 17% опрошенных женщин и 21% мужчин.

Большинство россиян намерены в этом году покупать елочные украшения и праздничный декор — лишь 30% опрошенных будут наряжать елку уже имеющимися у них игрушками. Причем доля тех, кто ничего не будет покупать, растет по мере увеличения возраста: среди молодых людей 18–29 лет на таких приходится 23%, а среди 45–65-летних уже 38%. Интересно, что больше 40% опрошенных предпочитают выбирать праздничный декор как офлайн, так и онлайн. При этом к онлайн-покупкам больше склонны мужчины и молодое поколение.

На украшение дома большинство россиян тратят несколько часов, 25% справляются с этим за один день. Несколько дней на создание праздничной атмосферы выделяют лишь 16% опрошенных мужчин и 28% женщин. Также 11% мужчин утверждают, что с подготовкой дома к Новому году могут справиться даже за один час.

16 декабря из опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитического агентства A2:Research стало известно, что около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников.

Среди вещей, помогающих почувствовать новогоднее настроение, около 20% россиян назвали появление украшений на улицах и новогодних товаров в магазинах, 16% отметили появление новогодних фильмов и передач по ТВ, а еще 14% указали на то, что их вдохновляют тематические фестивали в родных городах.