Два человека пострадали при падении льда на машины в Москве

Два человека получили травмы при падении глыб льда на автомобили в Москве 22 декабря. По данным «Известий», инциденты случились в разных районах города.

Так, глыба льда упала на автомобиль на 25-м км МКАД, в результате чего пострадала женщина. Еще один мужчин получил травмы после того, как наледь рухнула на машину на проспекте Мира.

Ранее в этот день 13-летний подросток погиб после того, как на него упал снег с крыши здания. Инцидент произошел в деревне Захарково в Красногорском районе на востоке Московской области. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков.

20 декабря в Добровском районе Липецкой области глыба льда отлетела с грузовика и попала в Range Rover, которым управлял 24-летний мужчина. Ему пришлось обращаться за медицинской помощью.