Почти 1 млрд рублей алиментов взыскали с жителей Волгоградской области

С начала 2022 года с жителей Волгоградской области взыскали более 829 млн рублей в качестве платежей по алиментам. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Запрет на выезд из России помог привлечь почти 14 млн рублей, а ограничение на управление транспортным средством — около 119,5 млн рублей. С начала года также возбудили более 1 тыс. дел, из них 227 — на матерей. 39 человек приговорили к реальным срокам заключения по этой же статье 157 УК РФ.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» пишет, что волгоградские приставы составили «портрет» среднестатистического должника по алиментам. Это официально трудоустроенный мужчина до 42 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в России будет установлена новая величина прожиточного минимума, и эта сумма будет защищена от взысканий по исполнительным документам.