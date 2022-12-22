ФИФА отобрала у России 2,69 очка в рейтинге за победу над Киргизией

Международная федерация футбола (ФИФА) 22 декабря опубликовала рейтинг сборных, в котором команда России опустилась на 37-е место, потеряв 4,85 балла.

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», в ФИФА исправили ошибку и вычли у сборной России очки, начисленные за победу над Киргизией (2:1).

В том товарищеском матче тренерский штаб российской команды сделал 10 замен. При этом, согласно правилам, в матчах сборных категории «А» разрешено заявить максимум 15 запасных, из которых только шестерых можно выпустить на поле.

В противном случае результат не идет в зачет рейтинга.

В октябрьском рейтинге сборной России начислили 2,69 балла за матч с Киргизией. Теперь данная ошибка исправлена. Кроме того, российская команда лишилась еще 1,32 балла за ничью с Таджикистаном (0:0) и потеряла 0,84 балла за нулевую ничью с Узбекистаном.

Сборная Аргентины по футболу, согласно обновленному рейтингу ФИФА, после победы на чемпионате мира в Катаре поднялась на второе место. Лидером осталась сборная Бразилии.