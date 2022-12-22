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Финансовый аналитик заявил о невозможности бесконечного роста курса доллара

Финансовый аналитик Беляев назвал срок отката курса доллара после роста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стремительный рост доллара не может продолжаться бесконечно, несмотря на неустойчивый информационный фон. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в четверг, 22 декабря.

Ажиотажный рост: что стало причиной нового витка ослабления рубля
И как это отразится на российской экономике

«Может быть, даже до Нового года начнется откат, а после Нового года, на мой взгляд, начнется совершенно точно откат назад, и откатится до прежних позиций, чуть-чуть выше стартовых, с которых он начал стремительное движение наверх — это где-то 63–64 рубля», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По слова экономиста, сейчас темпы роста валюты слишком высокие. Это указывает на то, что курс растет за счет ажиотажного спроса, который подстегивается различными информационными поводами.

Также Беляев предположил, что предел, после которого начнется откат, составит 75–80 рублей за доллар.

«Рубль уже достигал тех пределов весной, это те отметки, которые он уже однажды проходил. Если бы он их не проходил, этот ажиотаж закончился бы намного раньше», — заключил он.

Ранее в этот день доллар вырос до 72,3 рубля впервые с 29 апреля, евро — до 76,78 рубля, передает RT. Днем ранее курс американской валюты увеличился до 70,3 рубля, передает НСН.

20 декабря доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что до конца года ослабление рубля в последние дни «связано с игрой на повышение в целях более благоприятного закрытия балансов экспортеров».

16 декабря Евросоюз принял девятый пакет антироссийских санкций. Также США расширили блокирующие санкции, добавив Росбанк в SDN-лист. Кроме того, одним из факторов для ослабления российской валюты может выступить согласованный Евросоюзом потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час.

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