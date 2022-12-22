СБУ возбудила дело против украинского священника за отрицание «преступлений» РФ в Буче

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности за отрицание преступлений в Буче, совершенных якобы российскими военными в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается 22 декабря в Telegram-канале СБУ.

Священнику предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ). Наказание по такой статье предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы до трех лет.

В СБУ указали, что в ходе выступления перед верующими настоятель отрицал, что убийства мирных граждан в Буче совершили российские войска. Также он призывал граждан не доверять информации украинских СМИ и госучреждений.

Указано, что обвинительный акт в отношении священника направлен в суд Украины.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в этом городе являются провокацией.

В ведомстве указали, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, в то время, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Также постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в Буче. В том числе он показал фотографию украинского боксера Жана Беленюка, который приехал в город после вхождения украинских силовиков. На ней спортсмен запечатлен улыбающимся. О каких-либо зверствах Беленюк не рассказал, заметил российский дипломат.

Следственный комитет РФ возбудил в свою очередь уголовное дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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