Два человека пострадали при столкновении легковушки с грузовиком под Тамбовом
В Тамбовском районе грузовик врезался в отечественную легковушку, пытаясь уйти от столкновения с другим авто. Пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 21 декабря на 213-м км автодороги Воронеж – Тамбов. Предварительно установлено, что 38-летний водитель грузового Mercedes-Benz, пытаясь уйти от столкновения с остановившимся впереди автомобилем, выехал на встречку и врезался в «Ниву» под управлением 48-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали 62-летняя женщина и 79-летний мужчина, находившиеся в легковушке, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру». На скорой их доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
20 декабря на трассе в Новосибирской области 21-летний водитель ВАЗ-2121 не уступил грузовику DAF, машины столкнулись. Водитель легковушки погиб, двое его пассажиров 1997 года рождения были экстренно госпитализированы.