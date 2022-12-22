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Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС России в зоне спецоперации
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Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС России в зоне спецоперации

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел инспекцию группировки российских Вооруженных сил (ВС) в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Минобороны.

Как следует из опубликованного ведомством видео, Шойгу посетил позиции военнослужащих, осмотрел окопы, проверил условия размещения и обогрева личного состава. Также он посетил санчасть, изучил медобеспечение российских военных и обратил внимание на необходимость утепления блиндажей.

Проверка на пороге: для чего Шойгу проверял передовые позиции в зоне СВО
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Военные показали министру рисунки и письма, которые получают от российских школьников.

Министр поблагодарил военных за выполнение задач и поинтересовался настроем бойцов. Они ответили, что настроение у них боевое.

Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, добавили в оборонном ведомстве.

«Не суетитесь, спокойно, всё нормально!» — подчеркнул он, отмечает «Газета.Ru».

18 декабря Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне спецоперации. Он облетел на вертолете районы дислокации подразделений и проверил передовые позиции.

На пункте управления группировкой министр заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск на операционных направлениях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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