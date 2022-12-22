Двух 19-летних омичей будут судить за экстремизм

В Омске ждет суд двух 19-летних молодых людей по обвинению в организации экстремистского сообщества. Они создали группу в одной из соцсетей, в которой пропагандировали экстремистские и националистические идеи, стремились вовлечь в деятельность группы других людей.

ИА «Город55» со ссылкой на региональную прокуратуру также сообщает, что участники группы активно высказывали негативные оценки в адрес тех, кто придерживался иной идеологии, а также призывали к применению насилия в отношении них.

Во время обысков у подозреваемых нашли предметы с изображением свастики, кастеты, складные ножи, газовый пистолет и газовый баллончик. Следствие считает, что эти предметы молодые люди планировали использовать в качестве оружия во время нападения на граждан. Обвиняемые вину не признали, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. За ее публичное осквернение будет грозить уголовная или административная ответственность.