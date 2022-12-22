Правнук Сталина попросил Путина реабилитировать вождя СССР

Правнук Иосифа Сталина — художник Селим Бенсаад — обратился с открытым обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР посмертно и запретить называть его «диктатором» и «кровавым тираном». Копия письма есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что обращение было подготовлено к 21 декабря — дню рождения Сталина. В нем Бенсаад отмечает, что после смерти против его прадеда была развернута настоящая информационная война, которая включила в себя «расчеловечивание» и создание образа «кровавого диктатора».

А развернул эту кампанию, по словам Бенсаада, Никита Хрущев. При этом он напомнил, что именно при Хрущеве Крым был передан Украине, а также получили амнистию бандеровцы.

Бенсаад предложил вспомнить достижения сталинской эпохи, среди которых он выделил «появление атомного оружия и энергетики, сотни построенных заводов по всему СССР и выигранную войну, заново отстроенную страну».

«Я прошу признать на государственном уровне заслуги И.В. Сталина перед нашей страной и обществом; законодательно запретить упоминания о Сталине как о «диктаторе» и «кровавом тиране»; признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны и инфофейков», — говорится в обращении.

Кроме того, он попросил Путина помочь с получением разрешения на эксгумацию тела Сталина, чтобы исключить версию о его насильственной смерти. А после этого перезахоронить со всеми почестями на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой, «согласно его последней воле».

21 сентября Путин в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности заявил, что Сталин, Владимир Ленин и Николай II в том числе сделали Россию великой державой.