Мария Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский похож на приглашенного для идеологической прокачки американского диверсанта. Такую позицию она высказала 22 декабря в ходе брифинга с журналистами, комментируя визит украинского лидера в США.

«Это всё было похоже как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли его для идеологической прокачки и вернули обратно», — отметила она.

Захарова также подчеркнула, что, на ее взгляд, вся поездка Зеленского носит постановочный характер и выглядит ненастоящей.

«Такое ощущение, что ты смотришь «Слугу народа 2» или «Слугу народа: Апокалипсис». Вот что бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить<…> подачки просто для спасения <…> себя самих», — пояснила официальный представитель МИД РФ, напомнив, что все расходы на поездку Зеленского в США взяла на себя американская сторона.

21 декабря Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить военную поддержку Украины. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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