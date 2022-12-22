Избившего подростка за снежок водителя будут судить в Сургуте

В Сургуте под суд отправили водителя автобуса, который сломал нос подростку из-за того, что тот бросил в машину снежок. Мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы дела направили в суд.

ИА «Ура.Ру» со ссылкой на региональную прокуратуру пишет, что 10 ноября этого года группа школьников возвращалась домой и играла в снежки. Один снежок попал в маршрутку.

Водителю это не понравилось, он остановил маршрутку, догнал одного из подростков и нанес ему удары по лицу руками и ногами.

После проверки прокуратуры по факту случившегося гендиректору компании-перевозчика ООО АР «Автолайн» внесли представление об устранении нарушений. Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с водителя компенсации морального ущерба подростку.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Красноярске водителя оштрафовали за перевозку четверых детей в багажнике автомобиля. Свой поступок он объяснил отсутствием детских кресел.