Мэрии Сургута разрешили не убирать снег возле дач

Власти Сургута через суд смогли добиться отсрочки работ по очистке автомобильных дорог от снега в дачном кооперативе «Виктория». Тот же суд год назад обязал городскую администрацию убрать с дорог снег.

Местный житель рассказал ИА «Ура.Ру», что в 2021 году администрацию Сургута обязали взять на баланс дороги в дачном кооперативе. Позже в мэрии сказали, что не могут обслуживать дороги, и обратились в суд за отсрочкой. Суд рассмотрел обращение и с отсрочкой согласился.

В мэрии агентству эту информацию подтвердили, уточнив, что она будет действовать до мая 2023 года для уборки проездов и до декабря 2023 года — для ремонта проезжей части. По словам чиновников, к данным обстоятельствам привели объективные причины. Сейчас меняется бюджет в части выделения на эту деятельность необходимых средств, сказали в администрации.

Ремонтировать дороги в дачном кооперативе «Виктория» мэрию заставил дачник, обратившись в суд. Администрация несколько лет не брала на баланс города содержание дорог в кооперативе, и тогда местный житель подал на чиновников в суд.