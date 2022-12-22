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«Россети» ввели в работу магистральную ЛЭП и пять подстанций

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Фото: t.me/rosseti_official
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Группа «Россети» в День энергетика запустила сетевые объекты в Кемеровской области, Хакасии, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. Церемония состоялась в режиме видеоконференцсвязи при участии зампреда правительства Александра Новака и генерального директора компании Андрея Рюмина.

«Работа подстанций, в первую очередь, будет направлена на надежное и качественное энергоснабжение и комфорт наших граждан в регионах. Одновременно новые мощности станут важным драйвером развития для промышленных потребителей, социальных и инфраструктурных объектов, создадут условия для новых технологических присоединений», — сказал Александр Новак.

Крупнейший объект — новый транзит 220 кВ «Междуреченская — Степная» протяженностью 218 км, который соединил Кемеровскую область и южную часть Хакасии. Строительство данной ЛЭП позволит увеличить пропускную способность кузбасского отрезка Транссиба. Одновременно введена в работу высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Степная» в Хакасии.

Как подчеркнул Андрей Рюмин, «новая сетевая инфраструктура будет способствовать решению важнейших задач — расширению Восточного полигона железных дорог, созданию промышленных производств и дополнительных рабочих мест, развитию агломераций».

Кроме того, в Петербурге запустили новую подстанцию 110 кВ «Марьино» (80 МВА), предназначенную для электроснабжения индустриального парка.

Другие энергообъекты ввели в эксплуатацию после модернизации. Так, в Ставропольском крае на подстанции 110 кВ «Красный октябрь» были проведены работы в рамках технологического присоединения к сетям агрокомплекса «Восточный».

В Московской области завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Темпы», которая обеспечивает электроэнергией особую экономическую зону «Дубна», созданную в одноименном наукограде. Мощность центра питания увеличена на 80%, что позволит подключать к нему новых потребителей.

Также выполнена модернизация узлового центра питания Кемеровской области — подстанции 220 кВ «Междуреченская», от которой запитана угольная шахта «Распадская».

По словам Александра Новака, доля отечественного оборудования на энергообъектах достигает 95%; при модернизации были использованы последние инновационные решения отечественной промышленности по автоматизации подстанций.

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