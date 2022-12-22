Цирк в Екатеринбурге закроют на реконструкцию на два года

В Екатеринбурге в январе 2023 года закроют цирк. Реконструкция продлится в течение двух лет. В последний раз новогоднюю программу в цирке покажут 15 января.

Как уточняет «ТагилСити.Ру», в цирке планируется переделать внутреннее убранство, изменить зрительский зал и отремонтировать вольеры для животных. Помимо этого, будет оборудована смотровая площадка. На ремонт выделяется 2,5 млрд рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

Зданию цирка более 40 лет. В зале более 2,5 тыс. мест, общая площадь — порядка 14,5 тыс. кв. м. Два года назад в помещениях проводили ремонт, но он был косметическим.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге приведут в порядок Дворец игровых видов спорта. Планируется капитально отремонтировать фасады. Деньги на работы поступят в качестве субсидии из регионального бюджета.