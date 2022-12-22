Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ под Донецком и Запорожьем

Две украинские диверсионные группы (ДРГ) уничтожены на южнодонецком направлении в районах поселка Сладкое Донецкой Народной Республики (ДНР) и села Левадное Запорожской области. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь в ДНР. Конашенков отметил, что это стало возможным благодаря ударам армейской авиации, огню артиллерии и активным действиям российских войск.

«Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — добавил он.

Накануне источник «РИА Новости» сообщил, что российские спецслужбы предотвратили диверсии в Луганской Народной Республике, которые готовились украинской неонацистской группировкой «Кракен». По его информации, сотрудники спецслужб обнаружили на территории ЛНР тайник, который банда планировала использовать для реализации диверсий.

В то же время Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Председатель парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 14 ноября сообщил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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