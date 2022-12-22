Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФИФА отобрала у России 2,69 очка в рейтинге за победу над Киргизией
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Спорт
Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Мир
Польша развернула ПВО на границе во избежание повторного падения ракет
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Мир
Переводчик Зеленского попросила у США денег «на преступления» Киева
Общество
Путин удовлетворил заявление бизнесмена Варданяна о выходе из гражданства РФ
Армия
Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Спорт
Мужчинам разрешили участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Армия
Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС России в зоне спецоперации
Сюжет:

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ под Донецком и Запорожьем

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две украинские диверсионные группы (ДРГ) уничтожены на южнодонецком направлении в районах поселка Сладкое Донецкой Народной Республики (ДНР) и села Левадное Запорожской области. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь в ДНР. Конашенков отметил, что это стало возможным благодаря ударам армейской авиации, огню артиллерии и активным действиям российских войск.

Задача на продвижение: как СВО на Украине меняет армию России
Сегодняшний уровень развития РФ не требует от властей милитаризации страны

«Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — добавил он.

Накануне источник «РИА Новости» сообщил, что российские спецслужбы предотвратили диверсии в Луганской Народной Республике, которые готовились украинской неонацистской группировкой «Кракен». По его информации, сотрудники спецслужб обнаружили на территории ЛНР тайник, который банда планировала использовать для реализации диверсий.

В то же время Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Председатель парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 14 ноября сообщил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022