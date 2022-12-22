Две жительницы Иркутской области отдали мошенникам больше 5,6 млн рублей

Полиция возбудила уголовные дела по двум фактам телефонного мошенничества в Иркутской области. Ущерб превысил 5,6 млн рублей.

В Иркутске 40-летней женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Чтобы избежать несанкционированных действий, мужчина предложил иркутянке самостоятельно оформить кредит на максимальную доступную сумму с помощью мобильного приложения банка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Потерпевшая выполнила все инструкции и полученную сумму — 4,2 млн рублей — через банкомат перевела на продиктованный счет. Аналогичным способом мошенники обманули жительницу Куйтунского района, она отдала свыше 1,4 млн рублей.

В Хабаровске злоумышленники убедили мужчину перевести на «безопасный» счет около 1,5 млн рублей. Потерпевший выполнил финансовые операции с помощью банкомата.