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Захарова предупредила Грецию о последствиях при поставках Украине ЗРК С-300

Захарова заявила, что Грецию ожидают последствия в случае поставок Украине ЗРК С-300
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Москва предупредила Афины о последствиях и ответственности в случае, если Греция решит передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства Украине. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По словам дипломата, нарушение ряда межправительственных соглашений РФ и Греции, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения России, повлечет последствия. Кроме того, отправка С-300 может ослабить обороноспособность Греции в сфере противовоздушной обороны, напомнила представитель МИД.

«Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена ... и рассмотрена в качестве законной цели для поражения», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Афины могут отказаться от подобных решений «пока еще не поздно».

Ранее, 19 декабря, Захарова назвала планы Греции поставить Украине ЗРК С-300 провокационными и враждебными по отношению к России. Кроме того, поставки вооружений Киеву со стороны Афин станут нарушением положений российско-греческих соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, обратила внимание дипломат.

16 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности направить Украине ракетные комплексы С-300, если в ответ США передадут Афинам комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot для установки их на Крите.

По его словам, принцип применим к любой системе ПВО российского производства и позволит направить Киеву не только С-300, но и «Тор-М1» или «Осу-АКМ».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация значительно обострилась в регионе в середине февраля этого года.

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