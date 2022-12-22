Песков в ответ на критику Пашиняна заявил, что миротворцы в Карабахе делают всё возможное

Российские миротворцы обеспечивают порядок в Лачинском коридоре (на дороге Степанакерт – Горис, единственной связывающей Армению и Нагорный Карабах) и делают всё возможное для этого. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на территориях, где они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между странами», — сказал он на брифинге в четверг.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств.

По словам Пескова, Россия продолжит обсуждать данную тему с армянской стороной, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в четверг Пашинян заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения в регионе.

При этом 13 декабря в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

31 октября в рамках саммита в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.