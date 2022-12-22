Бульдозер с водителем провалился под лед на Амуре в Хабаровском крае
Спасатели ведут поисковые работы на реке Амур в Комсомольске-на-Амуре, где под лед провалился бульдозер. Предполагается, что водитель мог утонуть.
Информация о происшествии поступила вечером 20 декабря в главное управление МЧС. При производстве строительных работ на берегу реки мужчина 1990 года рождения провалился под лед на бульдозере. 21 декабря водолазы обследовали около 200 кв. м акватории, но поисковые работы результатов не принесли. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
22 декабря работы по поднятию спецтехники и поиску водителя продолжились.
20 декабря в Амурской области легковой автомобиль провалился под лед на несанкционированной переправе по Зейскому водохранилищу. Пассажир не смог выбраться из салона и погиб.