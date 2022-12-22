Внедорожник Tank 300 получил сертификат соответствия в России

Бренд Tank, принадлежащий Great Wall Motor, оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на среднеразмерный рамный внедорожник Tank 300. Это позволит продавать машину не только в России, но и других странах ЕАЭС, сообщил 22 декабря портал Drom.

Полноприводный автомобиль предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором, чья отдача составит 220 л.с. (крутящий момент 380 Нм). Двигатель будет работать с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» марки ZF. У внедорожника есть понижающий ряд передач и принудительные блокировки дифференциалов.

В оснащении Tank 300, помимо прочего, заявлены климат-контроль, мониторинг давления в шинах, боковые подножки, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки, подогрев ветрового стекла и форсунок омывателя, подготовка под тягово-сцепное устройство и ограничитель максимальной скорости.

Российская премьера бренда состоялась 12 декабря, тогда одновременно представили внедорожники Tank 300 и более старший Tank 500.

Обе машины начнут продавать в России в первом полугодии 2023-го. Компания сообщила, что дилерские центры на старте откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Параллельно запустят возможность приобрести внедорожник онлайн. Цены на модель пока не объявлены.

В Китае Tank 300 производят и продают с 2020 года.

21 декабря аналитики компании «ВТБ Лизинг» провели исследование, согласно которому к концу 2022 года авторынок в России на 30% будет состоять из машин китайских марок. Специалисты спрогнозировали, что в 2023 году каждый второй автомобиль в РФ может стать китайским. Эксперты полагают, что из-за ухода в 2022 году с отечественного рынка европейских, японских и американских автопроизводителей их нишу в 2023 году займут автобренды из Китая, причем доля китайских машин в России может превысить 50%.